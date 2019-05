PIB morde e Bolsonaro assopra

Péssima notícia: o PIB do trimestre encerrado em abril deu o resultado negativo de 0,2%, confirmando os comentários da Consultoria AC Pastore citados na abertura de meu artigo no Estadão de quarta-feira, Bagunça institucional. Não é surpreendente, mas certamente frustra quem tinha alguma esperança de que o índice pelo menos se mantivesse no lado positivo da balança. A novidade que pode vir a ser boa é a aceitação pelo presidente Jair Bolsonaro de que houve eleitores que votaram nele em outubro passado por ser o “menos ruim, ou melhor, o menos pior” dos candidatos. Deus queira que a constatação o induza a passar a cumprir o que prometeu no discurso de posse: governar para todos os brasileiros. Este seria o primeiro passo para a árdua caminhada para a retomada do crescimento, que ainda parece longínqua.

Assuntos para comentário da sexta-feira 31 de maio de 2019:

1 – Haisem – “PIB do País cai 0,2%; governo pode liberar R$ 22 bilhões de FGTS”, publicou o Estadão em manchete. E agora José, a festa acabou?

2 – Carolina – A que esta péssima notícia poderá levar o presidente Jair Bolsonaro, que reconheceu que houve quem votasse nele por considerá-lo o “menos pior”, a corrigir os rumos de sua gestão para reverter esta tragédia

3 – Haisem – Em que a amizade que despontou na crise entre presidentes da República, Jair Bolsonaro, e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pode fazer com que esse novo “pacto” prometido nos puxe do fundo do poço, onde estamos, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes

4 – Carolina – O que você encontrou nos jornais de ontem para se sentir apoiado por ter usado no título de seu post do comentário na Eldorado de ontem que “faltou um rábula no Planalto”

5 – Haisem – Quem tem razão nessa briga que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, comprou com os deputados a respeito das verbas para a restauração do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio

6 – Que razões tem a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, para cobrar do ministro da Justiça, Sérgio Moro, providências a respeito da prisão de um tio da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, acusado de pertencer a uma milícia no entorno de Brasília

7 – Haisem – Quantas vezes a defesa de Lula ainda vai contestar parcialidade de Moro depois da última recusa a seu recurso neste sentido pelo relator da Operação Lava Jato, Edson Fachin

8 – Carolina – O que você tem a dizer sobre a passagem de Zé Nogueira por tua vida

