PIB em queda, desgoverno indiferente

A economia brasileira continuou estagnada na passagem do segundo para o terceiro trimestre. Mesmo com a normalização de algumas atividades, a inflação pressionada e o mercado de trabalho ainda difícil impediram o aumento da demanda, a estiagem derrubou o desempenho da agropecuária em 8% e desequilíbrios provocados pela pandemia atrapalham a indústria. Isso resultou numa queda de 0,1% no PIB no terceiro trimestre ante o segundo, informou o IBGE. Celso Ming escreveu em Paradeira do PIB que “o Brasil continua maior que o buraco, mas isso é pouco para quem precisa tirar o atraso e resgatar a população da miséria e do desemprego.” Mas o ministro Paulo cada vez mais Gado insiste num discurso otimista, negando o óbvio que o cega. Nem capacidade de prever e alertar essa cambada de idiotas tem.

Assuntos para comentário na sexta-feira 3 de dezembro de 2021

1 – Haisem – Com agro em baixa, PIB cai e Brasil entra em recessão técnica – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de 3 de dezembro de 2021. Pelo visto,entre os muitos defeitos da atual gestão da economia nacional está a incapacidade de seus dirigentes de preverem o óbvio. O que acha disso

2 – Carolina – PEC dos Precatórios passa e viabiliza Auxílio Brasil de 400 reais – Este é o título de uma chamada de primeira página do jornal desta sexta-feira. A que conclusões você chega para comentar essa notícia do furo do teto de gastos públicos, mas pelo menos dá esperança de sobrevivência aos mais pobres

3 – Haisem – Gestão Bolsonaro já mudou pelo menos 20 nomes no comando da Polícia Federal – Este é o título de outra chamada de primeira página do Estadão de hoje. O que explica esse rodízio intenso na direção da polícia judiciária, da qual se espera mais estabilidade para o bem geral da Nação

4 – Carolina – São Paulo cancela réveillon e manterá obrigatoriedade do uso de máscara – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do jornal do dia. Você acha que essa medida é bem-vinda ou contém uma dose exagerada

5 – Haisem – Moro desembarca no mangue Brasil – Este é o título de seu artigo semanal no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão que está circulando. O que você quis dizer com essa metáfora dura sobre nosso País

6 – Carolina – Cinquenta anos em cinco minutos, Atlético Mineiro faz três, vira e é campeão – Este é o título de uma chamada na primeira página do jornal. O que você tem a dizer sobre esse feito histórico do time mais popular de Minas, que conquista o Brasileirão depois de meio século na fila