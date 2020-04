O presidente Jair Bolsonaro defendeu-se em ação da OAB no STF garantindo que cumpre recomendações da OMS e do Ministério da Saúde de seu governo. Mas mentiu. Na quinta-feira e na sexta-feira da Paixão saiu às ruas e abraçou e cumprimentou prosélitos, descumprindo isolamento social, de que continua falando mal. E ainda fez piada sem graça na farmácia durante crise do coronavírus.