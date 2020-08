PGR a serviço de Bolsonaros

O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, encaminhou parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a rejeição da ação movida pelo Ministério Público do Rio contra a decisão que concedeu foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro e transferiu o inquérito do peculato na Alerj para o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio, onde os deputados fluminenses são julgados. E o procurador-geral da República, Augusto Aras, se opôs à fixação de prazo para análise pela Câmara dos Deputados de pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A manifestação foi enviada na terça-feira 25, em ação de dois advogados para obrigar o presidente da Casa, Rodrigo Maia, a submetê-los a votação. Ou seja, não há mais dúvidas: a PGR está integralmente a serviço da famiglia presidencial.

Assuntos para comentário da sexta-feira 28 de agrosto de 2020:

1 – PGR pede ao Supremo Tribunal Federal rejeição de ação contra foro de Flávio no caso Queiroz – Diz título de chamada de capa do Portal Estadão. A que conclusões você chegou ao ler esta notícia: espanto, revolta ou resignação



2 – Aras se opõe a fixação de prazo para análise de pedido de impeachment de Bolsonaro – revela notícia publicada ontem no Blog do Fausto Macedo no Estadão. A que conclusões você acha possível chegar a partir desta constatação



3 – Tribunal de Contas da União alivia restrições a publicidade do governo – revela notícia da Editoria Política do Estadão hoje. Como você recebeu esta notícia



4 – Ao lado de Bolsonaro, Damares diz que Flordelis “enganou todo mundo” – O que você tem a nos dizer sobre esta afirmação da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos a respeito da deputada acusada pela polícia do Rio de ter mandado filhos matarem matar o próprio marido



5 – O que une a pastora Flordelis à família Bolsonaro – é o título do artigo da jornalista Ruth de Aquino em sua coluna no Globo. O que você achou de interessante neste texto



6 – Guerra entre facções no Rio mata mulher que tentou proteger seu filho de três anos – É o título de uma notícia do Estadão de hoje. O que você tem a dizer sobre mais esta tragédia do cotidiano dos moradores de uma cidade que já mereceu a definição de maravilhosa