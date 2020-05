PF, Witzel e vazamento

Polícia Federal e Ministério Público Federal fizeram busca e apreensão no Palácio Laranjeiras e nos imóveis do governador Wilson Witzel por considerarem que ele e a mulher, Helena Witzel, têm conexão com o crime de corrupção na compra de equipamentos médicos para os hospitais de campanha de combate à pandemia na segunda cidade com mais casos e mortes no Brasil, o Rio de Janeiro. Sua atitude a respeito da compra de respiradores mecânicos que não funcionam em hospitais de campanha cujas obras não foram concluídas, a não ser só um, já é bastante passível de severa crítica, que infelizmente revela uma situação permanente de furto do erário com a agravante de onerar o Estado no orçamento da saúde no meio desta crise sanitária. O caso mais uma vez comprova que a PF continua sendo uma tábua de pirolito em termos de vazamento e, o que é pior, nunca se consegue elucidar caso nenhum,. Este, em especial, seria de capital importância, de vez que quem vazou foi a deputada Carla Zambelli, próxima de Bolsonaro, que é acusado de usar a polícia judicial como órgão de investigação para proteger família e amigo e perseguir inimigos, caso do governador fluminense. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.