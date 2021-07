PF persegue quem incomoda Bolsonaro

1 – #policiafederal pede ao #stf para investigar deputado que denunciou compra suspeita de vacina a #jairbolsonaro. 2 – Kássio Marques, do STF, nega quebra de sigilo, pedida pela #cpidacovid no Senado de coronel suspeito de fazer negociatas com vacina. 3 – #centrao ganha espaço no Planalto com Ciro Nogueira na chefia da Casa Civil. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui