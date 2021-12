PF interfere na campanha de Ciro

A Polícia Federal deflagrou a Operação ‘Colosseum’ para apurar supostas fraudes e pagamento de propinas a políticos e servidores públicos no âmbito das obras no Estádio Castelão, em Fortaleza, entre 2010 e 2013. Entre os alvos das buscas estão o presidenciável Ciro Gomes e seu irmão, o ex-governador Cid Gomes.No Twitter, Ciro reagiu à operação, negando ligação com os fatos sob investigação e qualificando a ordem de busca e apreensão como ‘abusiva’. Depois das evidências de que PF de Maiurino e Torres só faz o que papai Jair quer e Flávio Bolsonaro manda, imaginar que lavajatistas servindo Moro promovem caça a Ciro e Cid é cinismo. Mas Ciro caiu nessa esparrela tentando comprometer Moro, que entrou na disputa à sua frente nas pesquisas e não tem mais voz de comando na Polícia Federal há 19 meses.

1 – Haisem – Ciro e Cid Gomes são alvo da PF em operação sobre Estádio do Castelão – Este é o título de uma chamada de primeira página da edição impressa do Estadão de 16 de dezembro de 2021. O que explica a aberttura desse inquérito sete anos depois do Mundial de futebol, que teria propiciado propinas, e a 10 meses da eleição de outubro de 2022

2 – Carolina – Alckmin deixa o PSDB após 33 anos e abre caminho para ser vice de Lula – Este é o título de outra chamada de primeira página do jornal desta quinta-feira. O que essa mudança revela a respeito da legislação eleitoral na democracia brasileira

3 – Haisem – STF forma maioria e libera residentes no País de atestado de imunização – Este é mais um título de chamada na primeira página do Estadão de hoje. O que justifica esse vaivém sobre a exigência de comprovação de vacina para estrangeiros que moram no Brasil cedendo mais uma vez aos caprichos tidos como ideológicos do chefe do Poder Executivo

4 – Carolina – Anvisa vai autorizar vacinação de criança de 5 a 11 anos – Esta é a manchete de primeira página do jornal. O que é possível comentar sobre essa novidade do reforço da cobertura vacinal da população brasileira contrariando a sabotagem do presidente da República na guerra contra o novo coronavirus

5 – Haisem – Divulgação de nomes de orçamento secreto mostra influência de Lira sobra destino de verbas – Este é o título de notícia na Editoria Política do jornal. O que essa informação, levantada pelo repórter Breno Pires de nossa Sucursal de Brasília, revela de importante sobre o esquema de poder na Câmara dos Deputados no Brasil contemporâneo

6 –Carolina – Procuradoria de São Paulo pede arquivamento de investigação contra Lulinha no caso Oi Telemar – Este é o título de reportagem da Editoria Política do Estadão do dia. O que isso revela sobre a atual posição do País no combate à corrupção, em comparação com o avanço de investigações sobre mau uso do dinheiro público em outros países