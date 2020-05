Nesta semana, uma enxurrada de decisões internas na PF publicadas no Diário Oficial da União puseram a polícia judiciária ao inteiro dispor do presidente Jair Bolsonaro. Idêntica é a situação do procurador-geral da República, Augusto Aras, que pode denunciar o presidente e este anunciou que pretende indicá-lo para terceira vaga no STF, embora só possa nomear dois até o fim do mandato.