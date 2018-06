Petrolão, a reprise

Além do prejuízo bilionário dado ao País num delicado momento de tentativa de reconstruir a economia e debelar a praga do desemprego e desilusão de 24 milhões de trabalhadores, a pane seca e a crise de abastecimento causadas pelo bloqueio das estradas por caminhoneiros e transportadoras deu à subpolítica que manda no Congresso e no Planalto oportunidade de afastar o executivo Pedro Parente de perto das chaves dos cofres da Petrobrás. E, com estes recuperados pela gestão capitalista, os velhos ratos de sempre afiam as garras e os dentes para roerem de novo os parcos recursos dos contribuintes, cujos sacrifícios bancaram a volta do patrimônio, da credibilidade e da capacidade de geração de novos recursos, deixando-os aptos para o bis do saque total. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no portal do Estadão desde as 6 horas da segunda-feira 4 de junho de 2018.

