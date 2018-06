Petista pode

Palocci assinou acordo de delação premiada com a PF em Curitiba, mas ainda não é considerada favas contadas, porque para tanto convém esperar aceitação do juiz Moro. Até lá já se sabe que ele tem muito a delatar, afundando ainda mais Lula na Justiça e acabando com a mentira da presunta inocência de Dilma. Enquanto isso não acontece, já dá para usarmos o exemplo dele, suspeito de corrupção desde o tempo de prefeito de Ribeirão Preto e, sobretudo, depois de substituir Celso Daniel na campanha do ex, nomeado ministro da Fazenda e afastado por novas suspeitas, voltando gloriosamente ao comando da campanha dela e tornando-se seu chefe da Casa Civil, da qual saiu sob suspeita e agora, condenado a mais de 12 anos, está na cadeia. Insistente!

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 27 de abril de 2018, às 7h30m)

1 – Haisem Por que a possível aprovação pela Justiça da delação premiada negociada com Antônio Palocci com a Polícia Federal causa tanta esperança de um lado e tanto temor de outro?

2 – Carolina O juiz Sérgio Moro disse e foi noticiado que nada mudou em relação às provas que ele obteve no processo contra Lula por ocultação de patrimônio do sítio de Atibaia depois da decisão estapafúrdia da Segunda Turma do STF. Então, para que serviu essa decisão que causou tanta celeuma?

3 – Haisem A juíza Carolina Lebbos, de Execuções Penais de Curitiba, disse não ter visto nada de urgente na necessidade de exigência de exames médicos de Lula na prisão. Lula está querendo aproveitar a prisão para fazer um checkup, é?

4 – Carolina Que resultados positivos está obtendo a intervenção militar na segurança do Rio de Janeiro se o número de vítimas de chacinas dobrou e a Justiça já soltou quase todos os presos da grande operação contra milícia num baile da Zona Oeste?

5 – Haisem Em que resultará a abertura do pedido de impeachment do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, aberto ontem na Assembléia Legislativa daquele Estado?

6 – Carolina Por que os deputados federais que ainda não votaram nada de relevância em favor do cidadão correram para aprovar 4 bilhões em verbas para suas emendas numa sessão relâmpago?

7 – Haisem Por que o ex-piloto do cartola, político e aliado de Aécio Neves Zezé Perrela foi preso de novo depois de condenado pelo mesmo crime de transportar drogas num helicóptero? Em vez de perguntar que país é este não é o caso de perguntar que justiça é esta?

8 – Você acha que prospera uma nova aliança entre MDB e PSDB para a eleição de outubro para resolver o problema de falta de união do centro?

