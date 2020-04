Péssimo exemplo de Ibanêis

Neste momento em que o Brasil inteiro lamenta a morte de mais de mil patrícios pela terrível pandemia, mais um gestor público com poder sobre o destino dos cidadãos ameaçados, o governador do Distrito Federal, Ibanêis Rocha, deu um péssimo exemplo à população ao viajar em avião particular com a família e amigos para passar a Páscoa numa praia em Maceió. Brasília, como se sabe, é um centro irradiador da covid-19, pois políticos, assessores e burocratas de todas as regiões vão e voltam delas para a da capital federal. Na mesma cidade a executiva do Conselho Regional de Medicina, Rosylane Rocha puxou a orelha do Conselho Nacional de Justiça, presidido por Dias Toffoli, do STF, e dos juízes que seguem sua recomendação de soltar presos por causa da pandemia. Com toda razão, ela argumenta que as vidas de condenados e da população seriam garantidas caso eles permanecessem nas celas onde vivem e não causando insegurança nas ruas. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui