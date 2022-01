Pesquisa não decide eleição, diz Guilhon

1 – #neumanneentrevista cientista político lembra que, em sua primeira eleição, FHC partiu com 8% e Lula, que perdeu no primeiro turno, tinha 40%. 2 – Guilhon Albuquerque disse que, no Brasil, não vige presidencialismo de coalizão, mas de orçamento: ninguém governa, todos partilham o butim. 3 – Para o professor da USP, Ciro erra feio ao misturar promessas de Lula e Bolsonaro e Moro devia propor algo em vez de apenas atacar adversários. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.

