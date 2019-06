Perfil novo para BNDES

Impressionante choro de exéquias pela saída de Joaquim Levy da presidência do BNDES não abalou a economia e sua substituição por Gustavo Montezano, secretário adjunto da Privatização e Desenvestimento, da equipe de Paulo Guedes, pode ser nova oportunidade para fazer o banco público capitanear as privatizações, ter reduzido o quadro de pessoal e o perfil megalô dos tempos do PT.

