A substituta de Moro, juíza Daniela Hardt, foi impecável e implacável, impedindo todas as tartimanhas do criminoso condenado e preso Lula e usar o depoimento na Justiça Federal em processo no qual é acusado de ter recebido propinas das empreiteiras OAS e Odebrecht para reformar sítio em Atibaia, que ele diz pertencer ao amigo Fernando Bittar. Quando ele disse que o juiz seria amigo de um delator da Operação Lava Jato, a juíza defendeu o colega e o levou a reconhecer que isso não é verdade. Depois, ao se referir ao power point dos procuradores, ela o advertiu que ele, segundo quem “nunca foi tão fácil ser ladrão no Brasil”, não pode intimidar agentes da lei. Perdeu, seu Lula!

Assuntos para comentário da quinta-feira 15 de novembro de 2018

1 – O que mais o impressionou no contexto do depoimento de Lula diante da juíza Gabriela Hardt, substituta de Sérgio Moro, no processo sobre suspeita de pagamento de propinas pelas empreiteiras OAS e Odebrecht para a reforma de um sítio em Atibaia?

2 – Em que a imagem de Lula mudou, a seu juízo, do começo dos processos de corrupção que sofre na Justiça Federal, desde o dia em que foi preso em São Bernardo do Campo até o depoimento de ontem em Curitiba?

3 – Você acha que o juiz Sérgio Moro, que agora vai chefiar o Ministério da Justiça no governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, fez bem ou fez mal em adiar o depoimento, que estava marcado para antes e realizado, afinal, depois da eleição de outubro, numa tentativa de evitar influência política no processo judicial? Será que ele conseguiu isso?

4 – Por que o presidente Michel Temer está empurrando com a barriga a decisão que terá de tomar sobre a sanção à lei votada a toque de caixa e por ampla maioria no Senado para conceder reajuste de subsídios dos 11 juízes do Supremo, depois de o presidente eleito, Jair Bolsonaro, já ter se pronunciado contra?

5 – Que motivos você acha que a ex-presidente do Chile Michele Bachelet, agora investida no papel de comissária da ONU, para declarar em palestra na Universidade de Genebra que a eleição brasileira foi contaminada por desinformação, insistindo no tema das fake news, que já tinha sido tratado pela ex-presidente da Costa Rica Laura Chinchilla?

6 – O que você acha que o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, pretende ao intimar empresas citadas na campanha do presidente eleito, Jair Bolsonaro, a apresentar documentação considerada inadequada pela área técnica do tribunal?

7 – O que sua entrevista com o jornalista José Roberto Guzzo, ex-diretor das redações da Veja e da Exame, traz de novo à discussão sobre política e administração pública no Brasil, abordando especialmente o reajuste concedido pelo Senado aos subsídios dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal?

8 – O que, além dos seculares problemas climáticos da região mais tem afligido no momento os agricultores do sertão nordestino neste outono?