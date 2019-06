Perdeu, playboy Lula

A sessão da Segunda Turma do STF em que um habeas corpus foi negado e outro, adiado, mas com Lula permanecendo preso, produziu em mim dois sentimentos opostos: alívio e vergonha. Alívio ao ver naufragar mais uma tentativa aparentemente imaginosa de libertar o petista, na qual Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski funcionaram vergonhosamente como auxiliares de defesa do presidiário mais famoso do Brasil. Vergonha por ter o mesmo colegiado mantido sob suspense a pretensa parcialidade de Moro e a Nação inteira sequestrada por um ativista de esquerda americano, à espera da divulgação de suas revelações criminosas. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

