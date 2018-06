Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – da manhã de quinta-feira 1.º de fevereiro de 2018 com os seguintes temas: a sociedade perdendo a guerra contra o crime nas ruas por desídia do Estado; os pronunciamentos lenitivos, mas inefetivos das autoridades a respeito; mais uma tentativa vã da defesa de Lula de tirar Moro do caminho do multirréu do petróleo; a novela sem fim da posse suspensa da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho; a pisada feia de bola do juiz da Lava Jato no Rio no episódio da multiplicação de seu auxílio moradia; e o desemprego cedendo, mas ainda mais alto do que um ano atrás. Eliane Cantanhêde comentou: a abertura do ano do Judiciário em grande estilo, com discursos de Carmen Lucia, Temer, Rodrigo Maia e Eunicio Oliveira, indicando que os 3 Poderes percebem que precisam “dialogar mais”com a sociedade; e as associações de juízes, magistrados e procuradores indo ao Supremo e ao Congresso, com uma das mãos reclamando de Lula e do PT, que bombardeiam condenações de Lula, e, com a outra defendendo interesses corporativos e criticando a reforma da Previdência. Alexandre Garcia discorreu sobre refugiados venezuelanos; Cristiane Brasil recorrendo ao Supremo; e o confronto de Moro versus Lula. No Direto ao Ponto, Sonia Racy traz a lume Fernando Henrique falando sobre disputa presidencial de outubro.

Para ouvir clique aqui