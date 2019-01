Pepinos para Bolsonaro digerir

De volta de sua viagem bem-sucedida a Davos, Suíça, o presidente Bolsonaro encontra em Brasília pepinos a digerir. O pior deles é o decreto inoportuno da lavra do presidente em exercício Hamilton Mourão e do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, reduzindo a transparência de documentos oficiais, garantida por lei, com a ampliação de burocratas com poderes para qualificar os ultrassecretos, sob argumento de que isso reduziria burocracia. Outro também grave é a discussão pública, aberta pelo Banco Central, de uma alteração na legislação de controle financeiro para retirar, sem explicações, parentes de políticos dos alvos preferenciais do Coaf.

1 – O que haverá por trás da pressa de Mourão e Lorenzoni reduzirem a transparência da lei de acesso à informação, sem esperar Bolsonaro voltar

2 – Bolsonaro alega que seu “garoto” não pode ser responsabilizado por 2 indicações de milicianos para homenagens da Alerj porque fez mais de 300. É difícil entender que alguém que se orgulha de falar com clareza fazer raciocínio tão falho de lógica e Flavio diz que frases em favor das milícias foram tiradas do contexto

3 – Jean Willys renuncia à cadeira da Câmara para ficar no exterior com medo de ser alvo das milícias no Rio

4 – Caça de SS a Otávio Guedes fotografado conversando com uma fonte é de uma abjeção absurda

5 – Procuradoria da Alerj tem 42 funcionários fantasmas e presidência tem 231 cargos que custam R$ 831 mil por mês, número maior que soma dos cagos de Senado, Câmara e Alesp

6 – Tribunal da Lava Jato nega pedido de Lula para ser interrogado novamente porque juíza que o sentenciará não o interrogou antes

7 – Impasse institucional venezuelano é torturante para o povo: já são 26 os mortos nas manifestações de Caracas

8 – Português do presidente do Inpe é deplorável

