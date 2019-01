Pelo fim do “Rachid”

Acredito que em todas as Câmaras e Prefeituras Municipais, além das Assembleias Legislativas do Brasil e também da Câmara dos Deputados e do Senado pratica-se o abominável achaque de servidores por parlamentares, apelidado na gíria de “rachadinha” ou “rachid”. Viva Janaína Paschoal, que denunciou o caso de São Paulo! O escândalo do Rio, que não pode ser comparado com a roubalheira do PT, MDB e PSDB nos quatro mandatos Lula, Dilma e Temer, deveria servir de ponto de partida para por fim a esse crime de peculato. Flávio Bolosonaro errou feio ao apelar para o STF, que não goza de simpatia de nenhum brasileiro decente. E, ao contrário do que O Globo publicou, pessoas são mortas por outras pessoas, e não por armas. Se gostou deste vídeo, por favor, dê um like, compartilhe no Facebook e no Twitter e clique no sininho para ser avisado quando publicar os próximos. Direto ao assunto. Inté. E Deus é mais!