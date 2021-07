Pelados na piscina de Bolsonaro

1 – Ao deixar o hospital particular de luxo, onde tirou folga de quatro dias, o #presidentedarepublica blindou o ex-ministro da saúde #eduardopazuello, pilhado em vídeo negociando #coronavac pelo triplo do preço, alegando que corrupção só se for #peladonapiscina 2 – Na entrevista, definiu #brasilia como #paraisodelobistas, na melhor das hipóteses os “empresários” recebidos no gabinete do #coronelelciofranco, ex-secretário-geral do #ministeriodasaude. 3 – E ainda disparou dez #mentiras cabeludas a respeito de temas variados, de suas canetadas à #compradevacinas. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

