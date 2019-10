Pela falência da Odebrecht

A Caixa Econômica Federal pediu a falência da Odebrecht e o Banco do Brasil, a anulação de seu plano de recuperação judicial. Esses bancos públicos exercem seus direitos de credores de um grupo de empreiteiras corrupteiras inadimplentes e ainda zelam pelo patrimônio acionário dos cidadãos brasileiros que detêm seu controle acionário. Ao contrário do BNDES, cujo presidente, o yuppie da Tijuca Gustavo Montezano, anunciou publicamente o prejuízo de 9,8 bilhões de prejuízos dados pelas empresas, que exportaram o maior produto dos tais campeões nacionais dos governos petistas de Lula, Dilma e Temer (do MDB, mas aliado do PT): a corrupção. A aceitação pelo juiz João Rodrigues de Oliveira Filho do plano de recuperação, lesivo a credores e contribuintes, é escândalo similar à roubalheira transcontinental de baianos e petistas. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.