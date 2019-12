Pego mais um cínico de esquerda

Ex-petista, socialista da base de Lula no Nordeste, o ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho está sendo procurado pela Interpol, porque teve a prisão preventiva decretada pelo desembargador Ricardo Vital, que o acusa de ser o chefe de uma organização criminosa que recebeu R$ 134 milhões de propina nas áreas de saúde e educação de um dos Estados mais pobres do Brasil. Foragido no exterior, embora tenha escrito em seu perfil realrcoutinho do instagram que está em gozo de férias, o esquerdista hipócrita que alimentou falsa fama de honesto foi flagrado em grampos telefônicos autorizados pela justiça em conversas similares às travadas por traficantes numa prática e num linguajar típicos de chefões de facções criminosas. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui