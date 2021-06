Pego em mentira, Bolsonaro mentiu

1 .- #jairbolsonaro disse a seus apoiadores que documento do #tcu garantia haver supernotificação de mortes da #covid-19, o tribunal o desmentiu e ele disse que errou, mas repetiu a mentira. 2 – O #ministrodasaude, #marceloqueiroga, contou à #cpidacovid no #senado versão da não nomeação de #luanaaraujo diferente da que deu no primeiro depoimento. 3 – O #liderdogovernonacamara, #ricardobarros, disse que vai chegar a hora em que decisão do #stf não será cumprida. 4 – A #policiafederal encerrou inquérito contra #liderdogovernonosenado, #fernandocoelho, e bloqueou #r$20milhoes em sua conta. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui