Pega na mentira

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã de terça-feira 13 de fevereiro de 2018 comentando as seguintes notícias: relatório do inquérito dos portos na PF desmente declarações de Segóvia à Reuters; Temer evita abordar desgaste do governo por lambanças do diretor-geral da PF em Roraima; presidente suspende folga do carnaval para ir a Roraima tratar de refugiados venezuelanos; Palocci pede que STF lhe conceda liberdade; Marcelo Odebrecht entrega nota fiscal do filme sobre Lula à Lava Jato; violência extrapola no carnaval do Rio; e Eliseu Padilha anuncia que volta pra casa quando terminar o governo. Alexandre Garcia abordou Temer em Roraima; Rio se acabando; e decreto reduzindo horário de verão. Em Direto da Fonte, Sonia Racy falou da relação de desconfiança entre Doria e Alckmin.

