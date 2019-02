PCC em casa nova

Portaria do governo federal permitindo uso das Forças Armadas para garantir segurança da transferência da cúpula da organização criminosa PCC de presídios paulistas para a Papuda, em Brasília, e outros presídios federais em Rondônia e no Rio Grande do Norte oficializa medida correta para por fim ao poder de seus chefões sobre asseclas nas ruas. E é também o reconhecimento pelo Estado brasileiro do poder mortal dessa organização criminosa – postura valiosa porque até agora ela casou e batizou contando com a atitude estúpida do ex-governador paulista Geraldo Alckmin de, por não ter como combatê-la de forma eficaz, negou a força dela e atribuiu sua fama à divulgação de seus crimes pela mídia. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas de quinta-feira 14 de fevereiro de 2019.

Para ouvir clique no link abaixo e, em seguida, no player