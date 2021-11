PC da China equipara Xi Jinping a Mao

O Partido Comunista da China outorgou ao atual presidente do país, Xi Jinping, status similar ao do maior líder comunista chinês, Mao Tsé-Tung. Seu pai, Xi Zhongxun, foi um comandante da Revolução, tendo ajudado a fundar o enclave que protegeu Mao e suas forças dos nacionalistas liderados por Tchang Kai Chek durante a guerra civil. Mas caiu em desgraça perante o comandante supremo de ter sido responsável por uma publicação literária que indiretamente atacava as políticas ofidciais.Agora Xi atinge o topo da carreira política no momento histórico em que o país se firma como potência econômica, comercial e política, embora não alcance ainda os Estados Unidos do ponto de vista militar. Zi Jinping está protagonizando o próprio fortalecimento interno ao promover uma revolução na relação de forças no mundo atual.

Assuntos para comentário na sexta-feira 12 de outubro de 2021

1 – China alça Xi ao status de Mao e abre caminho para outros mandatos – Esta é a manchete da primeira página da edição impressa dó Estadão de sexta-feira 12 de novembro de 2021. Que impacto causará essa notícia na política chinesa e na geopolítica internacional, na sua opinião

2 – Bolsonaro nomeará 45 dos 75 novos desembargadores a serem nomeados nos tribunais de justiça do Brasil no ano que vem. Que consequências podemos esperar dessas intervenção massiva da Presidência da República no Poder Judiciário, segundo notícia dada pelo UOL

3 – Governo prorroga desoneração da folha de pagamento por dois anos – Este é o título de chamada de primeira página na edição impressa do Estadão de 12 de novembro de 2021. O que você tem a comentar sobre essa notícia

4 – Bolsonaro em casa – Este é o título do primeiro editorial da página de Notas & Informações do jornal desta sexta-feira. Qual é a explicação para o presidente da República abandonar totalmente o discurso da nova política e aderir de vez ao Centrão ao marcar sua filiação no PL de Valdemar Costa Neto para 22 de novembro

5 – Gil mais imortal – Este é o título de chamada no alto da primeira página do jornal de hoje. O que há a dizer sobre a eleição do compositor e cantor Gilberto Gil para uma vaga na Academia Brasileira de Letras

6 – Jornalista Cristiana Lôbo morre aos 64 anos – Este é o título de outra chamada de primeira página do Estadão do dia. O que você tem a dizer sobre a morte da comentarista de política da GloboNews causada por um mieloma múltiplo