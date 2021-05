Pazuello, intendente incompetente e mentiroso

A presença do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello numa manifestação política pública no Rio de Janeiro, causou um constrangimento para o Comando do Exército e pode abrir uma nova crise militar no governo de Jair Bolsonaro. Isso porque Pazuello é general de divisão da ativa e como, todo militar da ativa, está proibido pelo Estatuto dos Militares e pelo Regulamento Disciplinar do Exército de participar de manifestações coletivas de caráter político. O regulamento lista transgressões disciplinares e entre elas está: “Manifestar-se, publicamente, o militar da ativa, sem que esteja autorizado, a respeito de assuntos de natureza político-partidária”. E o Exército Brasileiro se desmoralizará ainda mais do que está desmoralizado no momento e o vem sendo historicamente se não puni-lo por atos, erros e omissões.

1 – Haisem – Pazuello vai a ato político de apoio a Bolsonaro – Este é o título de uma chamada no ponto mais alto da primeira página do Estadão de hoje. O que significa esse ato e que tipo de reação pode provocar nas instituições do Estado de Direito

2 – Carolina – Países ricos detêm 45% das doses de vacinas disponíveis – Esta é a manchete do jornal deste segunda-feira. Qual é a dramática revelação feita pela constatação dessa desproporção

3 – Haisem – Dívida de empresas abertas cresce 50% em dez anos – Este é o título de outra chamada de primeira página do Estadão que está circulando. O que revela essa constatação estatística

4 – Carolina – Paulo Mendes da Rocha 1928-2021 – O arquiteto que respirava liberdade – Este é o título de uma chamada de primeira página do jornal neste dia 24 de maio. O que há a dizer a nossos ouvintes sobre essa notícia de falecimento

5 – Haisem – Renan: “Esta CPI já deu certo” – Este é o título da edição desta semana da série Nêumanne Entrevista publicada no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Que revelações foram feitas pelo relator a respeito da comissão parlamentar de inquérito da Covid no Senado

6 – Carolina – A graça do interior na arte de Jessier – Quem é o protagonista da semana de sua série Dois dedos de prosa publicada no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão e qual foi a razão de sua escolha para esse protagonismo