Pazuello flagrado negociando Coronavac

1 – #congressonacional triplicou #fundo eleitoral, #eduardobolsonaro e #carlazambelli tentaram em vão negar que votaram a favor do esbulho. 2 – Vídeo denuncia #generaleduardopazuello, da ativa, negociando #coronavac, a #vachinadedoria, com atravessadora com nome em inglês, #worldbrands. no gabinete do #coronelelciofranco, o qg dos #comissionamentos, e cadê o general #walterbraganetto, hein? #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

