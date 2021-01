Paz e vacina em 2021

Em gratidão aos inscritos neste canal, em especial os que me ajudaram a travar a batalha pela verdade no combate retórico, minha mulher e editora, Isabel, meus filhos Vladimir, Clarice, Cecília e Artur, meus cinco netos, desejo a todos a realização do sonho da vacina e da conquista da paz no novo ano. Solidarizo-me nesta ocasião festiva com meu amigo Evandro Teixeira, fotógrafo fantástico, que teve um flagrante antológico da violência na ditadura militar usado para promover a maldade de Bolsonaro pelas mãos do primo favorito de seu filho 02 nas redes sociais. E com o ministro do TCU Benjamin Zymler, que registrou a inépcia maldosa dessa fétida gestão federal, no momento em que mais um fâmulo do capitão é por ele indicado para essa instituição. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

