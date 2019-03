Paulo Preto corre perigo

Janaína Paschoal tem razão quando avisa que o chamado operador de propinas do PSDB Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto, corre risco de vida, pois, se fizer delação premiada, vai deixar muito figurão tucano sem sono. Principalmente o trio ao qual ele, como assessor técnico, se juntou no Palácio do Planalto na gestão federal do partido: o ex-presidente FHC, o ex-advogado-geral da União Gilmar Mendes e o ex-ministro da Justiça Aloysio Nunes. Fernando e Aloysio também protagonizaram um pacto importante com Lula e José Dirceu para por panos quentes na investigação da execução de Celso Daniel, de interesse do PT. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.