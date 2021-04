Paulo Marinho: Bolsonaro será preso

1 – Na série #neumanneentrevista​, o empresário #paulomarinho​ vaticina que #jairbolsonaro​ dificilmente terminará o mandato, o que aumenta a chance de ser preso e, se terminar, não ganhará a #eleicaode2022​. 2 – O suplente do senador #flaviobolsonaro​ também retirou o compromisso de renunciar ao cargo, pois ele só valia se o próprio premogenito do #presidentedarepublica​ já houvesse renunciado. 3 – O empresário, em cuja casa o foram produzidos os filmes publicitários da campanha do “capitão”, mudou de residência e continua apostando suas fichas na candidatura a presidente de @joaodoria, governador de #saopaulo​. 4 – Para o entrevistado, o #ministrodaeconomia​, #pauloguedes​, não passa de um “blefe”. #joseneumannepinto​, #diretoaoassunto​. inté. E só a verdade salvará nossas vidas.

