Paulinho conspira contra Moro

1 – Haisem – Por que o líder mais boquirroto do Centrão, Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, do próprio partido Solidariedade, anunciou que o grupo vai propor aumentar a quarentena de juízes e promotores, hoje de seis meses, para, no mínimo, cinco anos

2 – Carolina – O que acontece de importante hoje em relação ao cumprimento de pena de Lula na sala de estado maior da Polícia Federal em Curitiba

3 – Haisem – Qual foi o despacho do procurador-geral da República interino, Alcides Martins, sobre o eventual uso de supostas mensagens divulgadas pelo Intercept Brasil no julgamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal sobre condenação de Lula por Sérgio Moro

4 – Carolina – Quais são as novidades reveladas este fim de semana no processo dos hackers de Araraquara que violaram o sigilo telefônico de mais de mil autoridades pela Polícia Federal de Brasília

5 – Haisem – Qual o novo recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal para interromper o inquérito a que ele responde no Ministério Público do Rio de Janeiro

6 – Carolina – O que você acha de a alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, declarar que sente pena do Brasil

7 – Haisem – Há alguma razão para juízes ganharem acima do teto de outros funcionários por causa dos inúmeros “penduricalhos”, que os favorecem

8 – Carolina – Por que a morte da pequena Agatha, de 8 anos, por um tiro disparado pela Polícia Militar, segundo a família dela, o que é negado pela PM, prejudica a tramitação do pacote anticrime do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro

