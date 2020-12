Pau-mandado de Bolsonaro rasga ficha-limpa

1 – Marques, ministro do STF indicado pelo presidente, deu liminar autorizando posses de prefeitos eleitos impedidos de disputar eleição pela lei da ficha limpa. 2 – Chefe do Executivo deixou de cumprir pelo menos 12 propostas feitas na campanha eleitoral. 3 – “Cala boca, negro”, “tô nem aí” para a Lei Maria da Penha e toque no seio por colega na Alesp resultam da malandragem impune de agressores covardes. 4 – Chefe do governo diz a formados da escola da PM do Rio que sempre levem em conta que a imprensa é inimiga deles. 5 – Comunista derrota irmão de Alcolumbre na eleição em Macapá. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

