Patacoadas de FHC

Em artigo publicado no Estadão e no Globo sob título “assim não dá”, não por acaso refrão usado por humoristas para tirar um sarro na cara dele, Fernando Henrique Cardoso escreveu: “Falta chacoalhar o País outra vez, como fez Juscelino em seu tempo”. Já passou da hora de algum ente querido do ex-presidente aconselhá-lo a dar a eleitores e eleitores o benefício do silêncio. Ao construir uma capital desnecessária no Planalto Central, JK isolou o Estado da Nação, ergueu um monumento ao sonho comunista e à utopia idiota de uma cidade igualitária que consagra o contrário e incrementou a corrupção, de que depois PT se lambuzou. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui