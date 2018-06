E é só um passa-moleque

Temer reuniu governadores, ministros e líderes parlamentares para anunciar R$ 42 bilhões para os estados reequiparem suas forças policiais na luta contra o crime organizado. É um passa-moleque. De fato, do total só R$ 4 bilhões serão emprestados neste ano em seu governo pelo BNDES. Nem todos os estados estão autorizados a contrair mais dívidas e mesmo entre os liberados para isso muitos não conseguem fazer a contrapartida de um contrato para pedir o dinheiro. O restante, nas mesmas condições enganosas, ficarão a cargo do próximo presidente, a ser eleito em outubro e novembro próximos. A quem o presidente pensa que engana com essa propaganda enganosa de milagres que é incapaz de operar?

1 – Haisem Temer anuncia a governadores, ministros e líderes do Congresso financiamento de 42 bilhões de reais para a segurança publica nos Estados.

2 – Carolina Na entrevista à Folha Lula autoriza informações sigilosas das cúpulas partidárias em Brasília que poderá participar do processo eleiltoral, mesmo que seja proibido pelo TSE de disputar a eleição. E também dá indícios de que o acórdão com outros líderes partidários está a plena vapor.

3 – Haisem STF mantém restrições a políticos sem ficha limpa condenados antes de 2010.

4 – Carolina TRF-1 decide não transferir processos com audiência realizada e devolve Lula, Geddel e Cunha a Vallisney de Oliveira

5 – Haisem Governo lamenta dados de desemprego, mas comemora PIB crescendo 1% após dois anos de queda

6 Carolina Juízes convocam greve contra possibilidade de se acabar com auxílio-moradia

7 Haisem Raquel Dodge pede ao STF para cobrar 63,1 milhões da Odebrecht pelo acordo de delação no qual a empreiteira só pagou até agora 2,1 milhões

8 Carolina TCU busca responsabilizar agentes que decidiram comprar e vender de volta a refinaria de Pasadena e buscar ressarcir Petrobrás dos imensos prejuízos sofridos

