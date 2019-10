Parlamentares, campeões da corrupção

Pesquisa mensal Data Check Up Brasil detectou que classe C (de R$ 2 mil a R$ 4 mil mensais) sabe que “a corrupção é muito presente no Poder Legislativo (92%), no Executivo (86%), no Judiciário (80%) e entre empresários (87%); Políticos, ministros de altos tribunais e capitalistas não podem mais imaginar que enganam o cidadão comum com seus truquinhos vagabundos. Os entrevistados também acreditam que a economia vai melhorar nos próximos meses (38%) e sua renda pessoal vai aumentar (53%). Deus que os ouça, pois, afinal, a voz do povo não é a voz de Deus? Apois. Direto Ao Assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.