Parece que o Centrão arreglou

Comemoro com alívio a notícia alvissareira de que, pressionados pelo massacre nas redes sociais contra interferência deles em assuntos que, a meu ver, são da alçada do Executivo e contêm compromissos de Jair Bolsonaro com o povo, os chefões do Centrão indicam ter recuado, resolvendo votar MP 870, que reduz os ministérios de 29 para 22. É um sinal de que a cidadania exerce sua pressão de forma livre e democrática para deixar clara sua disposição de se fazer de fato representar pelo Poder que, e não apenas ba teoria, por ela deve ser exercido, como determina a Constituição. Será muito bom que essa disposição de servir à população, de que se arvora ser a voz, mas, para isso, também precisa ouvi-la, ponha as coisas em seu lugar, ou seja, que cada Poder cumpra seu dever sem invadir a seara do outro.

Assuntos do comentário da quarta-feira 22 de maio de 2019:

1 – Haisem – Segundo título de chamada de primeira página do Estadão de hoje, “Sob pressão, Centrão abre mão de novos ministérios”. Que mudança esta notícia representa na questão da governabilidade de Bolsonaro

2 – Carolina – O que, na sua opinião, pode ter levado o presidente da República a resolver não participar e recomendar que seus ministros também não participem das manifestações de ruas anunciadas por seus apoiadores para lhe dar força no domingo que vem

3 – Haisem – Por que motivos você acha que os atos marcados para domingo racharam o PSL e empresários que apoiaram Bolsonaro financeiramente na campanha

4 – Carolina – Será que a perspectiva de apaziguamento de ânimos entre Planalto e Congresso poderá fazer com que a reforma administrativa ande na Câmara permitindo a economia pretendida pelo governo de 1 trilhão de reais

5 – Haissem – Você acha que há alguma relação entre a carta dos 14 governadores, quase todos da esquerda, criticando o decreto da posse de fuzis e o anúncio feito pelo Planalto de que o governo pode voltar atrás

6 – Carolina – O que há, a seu ver, de inusitado na notícia de que José Dirceu e Eduardo Cunha dividirão a mesma cela no Complexo Médio Penal de Curitiba

7 – Haisem – Você acha que a decisão da ONU de mudar o status dos milhões de venezuelanos que saíram do país por causa da ditadura bolivariana, o que provocou a retração da população daquele país vizinho, alterará de alguma forma a situação de quem ficou lá

8 – O que, na sua opinião, motiva a decisão de Nicolás Maduro de antecipar do ano que vem para agora a eleição para o Parlamento na Venezuela