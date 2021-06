Para promotor, nova lei facilita corrupção

1 – O presidente do #institutonapaceitoacorrupcao, #robertolivianu, disse que o deputado #carloszarattini, do #pt, rasgou a #constituicao ao inventar prazo de seis meses para inquéritos contra #politicoscorruptos e facilita a #corrupcao na nova #leidaimpobridadeadministrativa. 2 – Na série #neumanneentrevista da semana, o #procuradordesaopaulo contou que o #petista desfigurou o #relatorio de #robertodelucena sem expor seu texto ao debate público e aprovado a toque de caixa. #joseneumannepinto. Inté. #diretoaoassunto. E só a verdade salvará as nossas vidas.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui