Para Merval, Bolsonaro é o pior de tudo

1 – No #doisdedosdeprosa, #mervalpereira disse que #bolsonaro é o que de pior já aconteceu no Brasil, não há um governo, mas um caso de demência. 2 – Às vezes, a política desgosta o colunista do globo e da globonews, mas é o tema mais frequente no livro que lança agora, Desafios da Democracia. 3 – “”No governo Geisel, na ditadura, era bom morar em Brasília, porque seu projeto era a abertura e a imprensa tinha um papel fundamental” disse ele. @joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos vai salvar.