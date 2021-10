Para Maílson, PEC dos Precatórios devia cair

1 – “O maior erro de política fiscal deste governo atual foi retirar a âncora do Brasil”, disse o ex-ministro Maílson da Nóbrega em #neumanneentrevista. 2 – O entrevistado criticou o rompimento, por motivos eleitoreiros, do teto para controle de despesas do governo, que restaurou a confiança no País. 3 – “O melhor pro Brasil é a PEC dos precatórios não ser aprovada, pois criou calote infinito. é inconstitucional e foi muito piorada pelo relator”, afirmou. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.

