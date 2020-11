Para Frota, Bolsonaro não é confiável

1 – “Bolsonaro como ele é de verdade” é o título de meu artigo no Blog do Nêumanne revelando bastidores da queda de Bebianno e da obsessão do presidente em limpar a todo custo a ficha de seu primogênito Flávio a partir do relato contido no vídeo Nêumanne entrevista Alexandre Frota neste canal. 2 – Denuncio ainda a conspiração de Rodrigo Maia com advogados de corruptos bilionários enriquecidos com propinas descriminalizando a lavagem de dinheiro e ameaçando com censura os meios de comunicação. 3 – O convescote com dinheiro público com Flávio Bolsonaro, Ricardo Salles, Milton Ribeiro, Marcelo Antônio, Gilson Machado, Fernando Lorencini e Jorge Self, magnatas do governo federal, no feriado em Fernando de Noronha à nossa custa. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

