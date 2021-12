Para Felipe Dávila, sequestraram o orçamento

1 – Em #neumanneentrevista, #felipedavila, presidenciável do Partido Novo, disse que emendas RP 9, do relator, de Bolsonaro, Lira e Pacheco, sequestraram o orçamento da República. 2 – “O que Câmara e Senado fizeram foi criar o Fundo Partidário do Clientelismo num Estado quebrado”, cuja reconstrução exige um programa de governo realista, que seu partido propõe. 3 – O candidato elogia o governador de Minas, Zema, cuja gestão no Estado brasileiro político por excelência garantirá sua reeleição no primeiro turno, pois ele tem hoje 70% de apoio popular. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai salvar as nossas vidas.

