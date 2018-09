Para evitar fraude, urge fiscalizar

É difícil, praticamente impossível, garantir a completa imunidade de urnas, quaisquer urnas, de bico de pena, de cédulas impressas ou únicas ou eletrônicas, à fraude. Portanto, a presidente do TSE, ministra do STF Rosa Weber, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, se arriscaram muito a garantir que em nunca houve, não há nem haverá ocorrências do gênero em nossos sistema eleitoral. Mas é possível, sim, combatê-la com efetividade. Para isso, de nada valem experientes demagógicos como voto impresso. Mas há a possibilidade de os partidos políticos instituírem por lei a fiscalização por peritos em cibernética de sua confiança para garantir o máximo de fidelidade dos resultados à vontade do eleitorado.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – na quarta-feira 19 de setembro de 2018, às 7h30m)

1 – Haisem – Você acha que os depoimentos de ontem da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, e da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, aos prestados anteontem pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, dirimem totalmente as dúvidas apresentadas pelo candidato do PSL à Presidência da Republica, Jair Bolsonaro, que liderou a pesquisa de intenção de votos do Ibope com 28%, sobre a eventualidade de a eleição vir a ser fraudada?

2 – Carolina – Depois de muito tergiversar, ontem o candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, que consolidou o segundo lugar no levantamento do Ibope citado antes com 11 pontos a mais em relação à última amostra, chegando a 19%, garantiu que, se for presidente, não indultará Lula, como denunciou Jair Bolsonaro num live nas redes sociais. Esse pronunciamento o convenceu de que ele fala a verdade?

3 – Haisem – A que conclusões você chegou ao tomar conhecimento da notícia de que Lula foi multado em 31 milhões de reais no processo em que foi condenado por ocultação de patrimônio e recebimento de propinas no caso do triplex do Guarujá?

4 – Carolina – O evidente crescimento do voto útil detectado na pesquisa Ibope citada provocou, antes da divulgação dos dados, reações críticas e contrariadas de Ciro Gomes, do PDT, e Marina Silva, da Rede. O que você tem a dizer sobre essas diatribes?

5 – Haisem – O que você acha que levou o candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, general Hamilton Mourão, ao relacionar o recrutamento de jovens pobres brasileiros pelo crime organizado em famílias sem pai, constituídas basicamente de mães e avós, provocando, como não poderia deixar de ser, muita celeuma?

6 – Carolina – O que você tem a comentar sobre a nova fase da Operação Registro Espúrio, à qual me referi ao abrir seu comentário ontem, envolvendo agora em falcatruas com dinheiro do trabalhador, pelas quais são acusados o chefe do gabinete do deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, e o advogado Tiago Cedraz, filho do ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União?

7 – Haisem – O que há de novo a comentar hoje sobre o inquérito da Polícia Federal, que você já comentou ontem, em que são investigados o presidente Michel Temer e seus ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha, sob a acusação de recebimento de propina em troca de favorecimento de empresas em processo de concessões no Porto de Santos?

8 – Carolina – Por que o ex-presidente do Senado Renan Calheiros teve arquivado por 4 a 0 na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, processo em que era acusado de ser beneficiado por despesas da empreiteira Mendes Júnior para sustento de uma filha que teve fora do casamento com a jornalista Mônica Veloso?