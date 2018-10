Papo de pacto é furado

Dois dias antes da eleição, o presidente do STF, Dias Toffoli, sugeriu um pacto entre os três Poderes pela governabilidade do Brasil e voltou ao assunto no cumprimento que fez ao presidente eleito, Jair Bolsonaro. Isso é que é jogar papo fora. Ao votar majoritariamente no candidato do PSL, o povo brasileiro manifestou seu desprezo por acordos entre chefões políticos de forma explícita. O que os presidentes dos Poderes precisam fazer é cumprir seus deveres sem alarde. Cabe ao Legislativo fazer as leis que regem o convívio da cidadania em sociedade. O Executivo governa cumprindo essas leis. E o Judiciário tem apenas de julgar se está tudo nos conformes da Constituição. Nada mais. Este é meu comentário no Estadão Notícias, desde 6 horas no Portal do Estadão na terça-feira 30 de outubro de 2018.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player