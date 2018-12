Luiz Fux discursou num simpósio da associação de praticagem em portos, cujo advogado é o filho Rodrigo, como contei no Jornal Eldorado de 10 de dezembro, e levou para Búzios, paraíso tropical e sede do rega-bofe, os colegas do STF Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello, além de oito membros do STJ. Como a patrocinadora tem causas em julgamento nos dois altos tribunais, episódio pode merecer aquilo que já foi definido por Joaquim Barbosa como conluio entre advogados de ricaços e dignitários da cúpula do Judiciário. O comentário desmarcou a festa de Sérgio Bermudes na qual Marianna Fux seria apresentada ao TJ do Rio, para o qual seria nomeada por Sérgio Cabral. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas de terça-feira 11 de dezembro de 2018.

