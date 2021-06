Panelaço rebateu mentiras de Bolsonaro

Neste momento em que mais de 467 mil brasileiros já morreram em decorrência do novo coronavírus, Bolsonaro comemorou a distribuição de 100 milhões de doses de vacinas e o crescimento de 1,2% do PIB no primeiro trimestre e voltou a criticar medidas de isolamento social. No nono pronunciamento desde o início da pandemia ele foi alvo de panelaços no Distrito Federal, São Paulo, Rio e diversas outras capitais pelo País. Além do barulho das panelas, as pessoas gritavam “fora, Bolsonaro” e “genocida”. Em Brasília gritos de “fora, genocida”, “assassino” e “,iliciano” foram ouvidos em várias quadras do Plano Piloto e também nos Lagos Sul e Norte. É, Excelência, a voz do povo é a voz de Deus. A verdade sempre aparece. E a justiça vem a cavalo, como dizia minha sábia avó. Tente ouvi-la e abordá-la.

1 – Sob panelaço, Bolsonaro fala em imunização total em 2021 – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página na edição impressa do Estadão deste 3 de junho de 2021. Quais são, a seu ver, as causas do protesto, se o presidente da República deu tantas notícias boas em seu pronunciamento para cadeia de rádio e televisão na noite de ontem

2 – Doria prevê vacinar todos os adultos de São Paulo até o fim de outubro – Esta é a manchete da primeira página do jornal desta quinta-feira. Será que, da mesma forma como aconteceu na primeira vacina, o governo de São Paulo também vai se antecipar ao federal no fim da imunização, que pode garantir a volta à normalidade no mais rico Estado da Federação

3 – Governador do Amazonas é alvo da Polícia Federal, empresário reage com tiros – Este é o título de outra chamada de primeira página do Estadão de hoje. Para quais aspectos específicos desta notícia policial você chama a atenção de nossos ouvintes

4 – Sargento em live de deputado deixa Exército sob pressão – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do Estadão do dia. Há realmente um surto de indisciplina militar na atual administração ou se trata apenas de mera coincidência

5 – Kit covid é esdrúxulo, diz médica em CPI – Este é o título do texto-legenda da foto dada em primeira página do jornal da chegada da epidemiologista Luana Araújo para depor na comissão parlamentar de inquérito do Senado sobre pandemia ontem. O que você destacaria do depoimento dela

6 – Sedes da Copa América têm CPIs cheias – Este é outro título de primeira página do Estadão que está circulando agora. Que motivos razoáveis poderia ter o presidente Jair Bolsonaro para autorizar a disputa do torneio de futebol em pleno recrudescimento da pandemia no Brasil e só para livrar a Conmebol de prejuízo