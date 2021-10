Pane de redes paralisa economia 7 horas

Conforme o Facebook, uma atualização incorreta foi a principal USA do apagão de 7 horas que tirou do ar os serviços das redes sociais da empresa, incluindo WhatsApp e Instagram. A companhia não deu mais detalhes sobre os responsáveis pelo erro e também não explicou se a mudança na configuração estava programada. O problema, que começou por volta das 12h20, foi relatado por meio de plataformas como o Twitter, o YouTube e o Telegram. De acordo com o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, o problema não ficou restrito ao Brasil: houve relatos de instabilidade em diversas regiões do planeta, incluindo América. Isso mostra que quanto mais poder essa tecnologia assume ocupando espaço e tempo em nossas vidas mais frágil será nossa relação com elas. é viver e experimentar.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário da terça-feira 5 de outubro de 2021

1 – Haisem – Pane global expõe dependência de aplicativos do Facebook – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de 5 de outubro de 2021. O que fazer para evitar ou nos preparar para períodos longos de emudecimento das redes sociais em nossa rotina

2 – Carolina – TCU suspende compras do tratoraço – Este é o título de chamada na primeira página do jornal desta terça-feira. O que você tem a dizer sobre mais uma derrota atribuída ao governo federal no Tribunal de Contas da União e que consequências deve ter no dia a dia da gestão

3 – Haisem – Bolsonaro, Lula e Lira a favor de gestores desonestos – Este é o título do artigo de sua autoria publicado no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Que comentários ainda há a fazer a respeito do afrouxamento dos dispositivos da Lei da Improbidade Administrativa, providenciada diligentemente por Câmara, Senado e com interferência até do Supremo Tribunal Federal

4 – Carolina – Comissão deve pedir fim do tratamento precoce – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal de hoje. Como os técnicos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, ligado ao Ministério de Saúde, conseguirão impor suas convicções científicas numa pasta dominada pelo negocianismo

5 – Haisem – Sem peças, venda de carro novo cai 25% e afeta PIB – Este é o título de outra chamada na primeira página do Estadão do dia. Como enfrentar notícias inesperadas como essa para encetar a tão esperada e necessária recuperação da economia em meio à pandemia

6 – Carolina – Volta da torcida alivia cofres dos clubes paulistas – Este é o título de mais uma chamada na primeira página do jornal que está circulando. Você acha que a volta gradual dos torcedores aos estádios permitirá manter as altas despesas feitas por times grandes do futebol para retomarem a evolução de antes da pandemia da covid 19