Palocci entregou BNDES

O ex-ministro da Fazenda e também ex-chefe da Casa Civil das gestões federais do PT Antonio Palocci disse à CPI do BNDES que no governo Lula os empréstimos do banco público de R$ 7 bilhões à Odebrecht eram cedidos em troca de recursos para campanhas petistas sem garantias, via propina. O nome disso aí é furto. Ou seja, é produto de rime e não pode ser dado em garantia, o que fez a Odebrecht com os bancos privados. Nem ficar para ser ressarcido depois, no fim da fila, como o bancos públicos, ou seja, nós outros. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal Estadão desde 6 horas da quarta-feira 3 de julho de 2019.