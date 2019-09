Palocci detona Dilma

A bomba do dia despejada pela delação de Antônio Palocci à PF é protagonizada por Dilma Rousseff. Na condição de chefe da campanha da eleição do poste de Lula em 2010, o petista contou que madama autorizou pessoalmente pegar propinas da empreiteira corrupteira Camargo Corrêa para financiar projeto do ex-ministro da Justiça de Lula Márcio Thomaz Bastos, financiar com despesas milionárias a primeira eleição da então chefe da Casa Civil e garantir o apoio do presidente do STJ na ocasião, César Asfor Rocha, que evidentemente nega tudo, para aceitar a tese do doutor de que a denúncia anônima retirava o valor das provas de furto. O estratagema foi repetido agora para anular a condenação do corrupto Aldemir Bendine. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.