Palocci delata Lula

A seis dias da eleição em que disputará a Presidência usando o codinome Haddad, autorizado a dar entrevista à colunista da Folha de S. Paulo Monica Bergamo na prisão, Lula tomou conhecimento do petardo disparado por seu antigo homem de muita confiança Antonio Palocci, com a quebra do sigilo autorizado por seu desafeto preferido, o juiz Sergio Moro. No primeiro de vários tomos da delação premiada dele à Operação Lava Jato, seu ex-ministro da Fazenda e ex-chefe da Casa Civil de Dilma Rousseff contou como o ex encenava com o próprio delator as respostas a dar a quem lhe perguntasse sobre a corrupção desenfreada na Petrobrás e o esquema de edições de MPs, 90% das quais escritas pelos pagadores de propinas. Este é um dos assuntos tratados por mim e pelo âncora Emanuel Bomfim no Estadão às 5, transmitido do estúdio da TV Estadão na redação do jornal por Youtube, Twitter e Facebook na segunda-feira 1 de outubro de 2018, às 17 horas.

Para ver o vídeo clique aqui