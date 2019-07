Palocci confirma caixa preta do BNDES

A tarde de 2 de julho de 2019 em Brasília foi tão movimentada e com notícias tão espetaculares que pode muito bem ser definida como “super terça” como aquelas datas de primárias coincidentes são chamadas de “superterças” nas eleições presidenciais americanas. Mas, mesmo competindo com a tentativa de votar o relatório da comissão especial da reforma da Previdência e a sessão da CCJ com o ministro Sergio Moro, a bomba do dia explodiu na CPI do BNDES. Um dia depois de o ex-presidente do banco público Joaquim Levy jurar que nele não há caixa preta a ser revelada, o ex-ministro da Fazenda de Lula e ex-chefe da Casa Civil de Dilma, Palocci, contou na CPI do mesmo BNDES que taxas de juros benemerentes premiaram compadres do PT com propinas. Isso mantém Lula, o PT e seus aliados longe do oblívio desejado por seus adoradores.

Assuntos do comentário da quarta-feira 3 de julho de 2019

1 – Qual foi, na sua opinião, o assunto mais bombástico da terça-feira gorda que foi ontem?

2 – O que, a seu ver, poderá servir de uma espécie de ponte de ligação entre o depoimento de Palocci e as explicações dadas por Sergio Moro na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara

3 – Por falar na reunião da CCJ com Moro, o presidente da sessão, deputado Filipe Franceschini, não terá exagerado quando a comparou com a Escolinha do Professor Raimundo

MORO_MENSAGENS

4 – Terá sido conveniente a Polícia Federal pedir ao Coaf um levantamento sobre a vida financeira do advogado e jornalista americano Glenn Greenward, dono do site The Intercept Brasil, que divulga mensagens supostamente comprometedoras entre o ministro da Justiça e os procuradores da Lava Jato

5 – Que motivos a oposição tem para continuar obstruindo as sessões da comissão especial da Reforma da Previdência, se já se tem como certa a vitória final dos que a defendem com economia agora prevista de 1 trilhão de reais em dez anos

SONORA_SAMUEL MOREIRA 0307

6 – Até quando o presidente Jair Bolsonaro vai ter de dedicar parte preciosa de seu tempo para juntar os cacos de louça quebrada em refregas entre seu filho Carlos e os generais de seu governo, agora Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional?

7 – O que você achou do resultado da CPI da tragédia de Brumadinho e quais são as chances de que as sugestões finais venham a ser cumpridas

8 – Que avanços serão dados nas investigações sobre a execução de Marielle Franco depois da revelação do pescador à policia de que foram jogadas armas no mar